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Adana Şehir Hastanesi'nde moral günü

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve çalışanları, motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.


Haka Restoran tarafından organize edilen etkinlikte hastane çalışanları, bol bol sohbet edip, yorgunluk giderme imkanı buldular.


Hastanede düzenlenen etkiliğe, Müdürü Mehmet Karakuş ile çok sayıda çalışan katıldı. Etkinlik, yapılan ikramlar ve canlı müzik dinletisi eşliğinde sürdü.


Restoran işletmecisi Canberk Balcı, amaçlarının stresli ve özverili çalışmalarla en iyi sağlık hizmeti vermeye çalışan tüm personelin 2019 yılına moral ve motivasyonla girmelerini sağlamak olduğunu belirterek, davetlilerine katılan herkese teşekkür etti.

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