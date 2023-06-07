Adana Şehir Hastanesi'nden ‘evde diyaliz' hizmeti

Eğitim verilen hastalar, evlerine kurulan cihaz sayesinde, hastaneye gelmeden diyalize girebildiği belirtildi.

Adana Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde diyalize giren hastaların tedavi konforunu artırmak için ‘evde hemodiyaliz' uygulaması başladı. Yeni uygulama çerçevesinde, uygun olan hastalara önce hemodiyaliz cihazını kullanma eğitimi veriliyor. Ardından, hastalar evlerine yerleştirilen cihazları kendileri kullanarak diyalize kendileri giriyor. Böylece hastalar hem haftada 3 gün hastaneye gitmekten kurtuluyor, hem de günde 4 saat yerine 6-8 saat diyalize girebilmiş oluyor.

Evde tedavi yaşam süresini uzatıyor

Adana Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi İdari Sorumlusu Nefroloji Uzmanı Dr. Fatma Ülkü Adam, uygulamanın yeni başladığını belirterek “Mersin-Diyarbakır arasındaki bölgede evde diyaliz hizmeti veren tek kamu hastanesiyiz” dedi.

Uzun süredir bu hizmetin altyapı hazırlığını yaptıklarını belirten Uzm. Dr. Adam, “Dünyada, evde diyaliz uygulamasının, kişinin yaşam süresini uzattığını gösteren araştırmalar var. Biz de bu nedenle bu hizmet için çalışma yapıyorduk. Altyapının tamamlanmasıyla uygulamaya başladık. Sadece Adana'da yaşayanlar değil, bölgedeki diğer illerden de hastalar bu hizmetten yararlanabiliyor”diye bilgi verdi.

Sorun çıkarsa cihaz uyarı veriyor

Önce, evde diyalize uygun hastaları belirlediklerini kaydeden Nefroloji Uzmanı Dr. Adam,“Hastanın sağlığı uygunsa ve eğitimi alabilecek durumdaysa bu hizmetten yararlanabiliyor. Uygun olan hastalara hemşire arkadaşlarımız cihazı kullanabilmeleri için eğitim veriyor. Daha sonra cihaz hastanın evine kuruluyor. Sarf malzemelerini de devlet karşılıyor. En küçük aksaklıkta sorun gideriliyor. Hasta yanlış işlem yaparsa ya da bir sorun çıkarsa cihaz uyarı veriyor. Bütün ekibimizin telefon numaraları hastalarda oluyor. Sıkıntı yaşarlarsa günün 24 saati arayıp yardım isteyebiliyorlar. Hastalar ayrıca ayda 1 kez hastanemize gelip tahlil yaptırıyor. Böylece tedavilerinin nasıl ilerlediğini görebiliyoruz”diye konuştu.

49 kişilik deneyimli ekip

Uzm. Dr. Fatma Ülkü Adam, Adana Şehir Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde görev yapan ekip hakkında da bilgi verdi. Uzm. Dr. Adam, “Ünitemizde 1 nefroloji profesörü, 1 nefroloji doçenti, 2 nefroloji uzmanı doktor, 1 dahiliye uzmanı doktor, 4 pratisyen doktor ile tam 40 kişilik hemşire, diyaliz teknikeri ve periton diyaliz hemşiresi ekibimiz görev yapıyor. Şu anda hemodiyaliz tedavisi verdiğimiz 250 hastamız var. Ancak evde diyaliz uygulaması sayesinde servisimizin yoğunluğu azalacağı için daha fazla yeni hastaya hizmet verebilmeye başlayacağız”ifadelerini kullandı.