Adana semalarında leyleklerden görsel şölen

Adana'da baharın müjdecisi leylekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

İlkbahar aylarında güneyden Türkiye'ye doğru göç eden leylekler, Adana'ya baharı müjdeledi. Gökyüzünde toplu bir şekilde uçan leylekler adeta dans ederek, görsel bir şölen sundu. Leylekler, görenleri kendilerini hayran bıraktı.

Gökyüzünde göç ederken kartpostallık görüntüler oluşturan leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarının kameralarıyla leylekleri görüntüledi.