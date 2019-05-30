Adana Sinematek'te "Tokyo Hikayesi" gösterilecek

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nin alt kuruluşu olan Sinematek'in bu ayki etkinliğinde Yasujiro Ozu'nun mihenk taşı eseri "Tokyo Hikayesi" filmi gösterilecek.

Ücretsiz olan Sinematek Adana'nın her ayın son Cuma gününde gerçekleştirdiği etkinlikleri devam ediyor.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği'nden yapılan açıklamada, “Bu ay yapacağımız etkinliğimizde sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan ve birçok yönetmenin örnek aldığı usta yönetmen Yasujiro Ozu'nun mihenk taşı eseri “Tokyo Hikayesi” (Tokyo Story) filmi gösterilecektir. Ozu Sinemasının kendine has özelliklerini içeren ve eleştirmenlerce sinema tarihinde tüm zamanların en önemli filmleri arasında gösterilen bu özel filmi izlemek ve sonrasında Ozu sineması üzerine tartışmak üzere tüm sinemaseverleri etkinliğimize bekliyoruz. Bu aya özel olarak gösterimin 20.30'da başlayacağına tekrar dikkatinizi çekmek isteriz” denildi.

Etkinliğin 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 20.30'da Başkent Üniversitesi Kışla Sağlık Yerleşkesi Toplantı Salonu'nda yapılacağı belirtilerek, tüm Sinematek Adana etkinliklerinin herkese açık ve ücretsiz olduğu bildirildi.