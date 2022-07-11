Adana sokakları boşaldı sahiller doldu taştı

Adana'da sokaklar bomboş kalırken Yumurtalık ilçesinde sahiller dolup taştı.

Kurban Bayramında resmi tatilin 9 güne çıkması ve Adana merkezde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselmesinden dolayı vatandaşlar denize akın etti. Yüksek sıcaklık ve nemden dolayı bunalan vatandaşlar Kurban Bayramını da fırsat bilerek Yumurtalık ilçesinde sahillere koştu. Adana sokakları bomboş bir hal alırken sahillerde “iğne atsan yere düşmeyecek” görüntüler ortaya çıktı. İlçede Marko Polo İskelesi, Ayas Kara Kalesi, Lagun Gölleri ve Milli Parkı, Ayas Antik Kenti gibi binlerce yıllık tarihe de ev sahipliği yapan kent hem tarihi hem de deniziyle ailelerin Kurban Bayramı'nda gözdesi oldu. Kitesurf Merkezi ile Haylazlı Plajı doğa ve spor tutkunlarının gözdesi olurken ilçedeki otellerde yer kalmadı. Otel ve pansiyon işletmecileri, yoğunluk yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İlçeye şehir dışından gelen Serhat Güler isimli bir vatandaş, "Buram buram tarih kokan bir ilçemiz. Lagünü, kumu, flamingoları ile muhteşem. Burası neden bir Bodrum, Marmaris olmasın. Denizi kumsalı çok güzel. Buralara yetkililer biraz daha önem gösterirlerse çok daha güzel olacak" diye konuştu.