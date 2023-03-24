Adana sokakları Ramazan davulcuları ile renklendi

Mehter marşı ve zurna eşliğinde sokak sokak gezen davulcular, bu yıl Ramazan'ın buruk geçtiğini ama sahur için geleneklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi'nden aldıkları izin kartları ile ilçenin sokaklarında sahur vakti vatandaşları davul ve zurnalarla sahura kaldıran davulcular, bu yıl buruk geçen Ramazan ayında geleneklerini sürdürüyor. Mehter marşı ve davul zurna eşliğinde, Karacaoğlan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak sokak gezen davulcular, vatandaşları sahura kaldırıyor.

Ramazan davulcusu Taşkın Çetin, bu yıl Ramazan'ın buruk geçtiğini ifade ederek, “Yaşadığımız olaylar depremler acımızı katladı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Bu Ramazan'da sokak sokak vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Biz bir ay emek veriyoruz bir davulcu çıkıyor ortalığı karıştırıyoruz. Vatandaşlarımızın, bizlere verilen belgeler var onu görüp bahşiş vermeleri daha uygun olacaktır” diye konuştu.