Adana Stadı için araştırma önergesi

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana Stadı'nın durumuyla ilgili ‘araştırma önergesi' hazırladı. Stadın yapımının yaklaşık 5 yıldır bitmediğini kaydeden Şevkin, 2014 yılının Ağustos ayında temeli atılan Adana Stadı'nın ne zaman açılacağını sordu.

Müzeyyen Şevkin; Başakşehir Stadının 2011'de başlayıp 2014'te, Konya Stadının 2012'de başlayıp 2014'te, Antalya Stadının 2013'te başlayıp 2015'te, Bursa Stadı'nın 2011'de başlayıp 2016'da, Türk Telekom Arena Stadı'nın 2007'de başlayıp 2011'de, Kayseri Stadının 2006'da başlayıp 2009'da, Beşiktaş Stadının 2013'te başlayıp 2016'da, Sivas Stadının 2013'te başlayıp 2016'da, Gaziantep Stadının 2012'de başlayıp 2016'da, Eskişehir Stadının 2013'te başlayıp 2016'da, Trabzon Stadının 2013'te başlayıp 2016'da, Sakarya Stadının 2013'te başlayıp 2017'de, Samsun Stadının 2013'te başlayıp 2017'de, Malatya Stadının 2012'de başlayıp 2017'de, Akhisar Stadının 2013'te başlayıp 2017'de, Kocaeli Stadının 2014'te başlayıp 2017'de, Diyarbakır Stadının 2014'te başlayıp 2017'de, Ankara Eryaman Stadının 2015'te başlayıp 2018'de, Mersin Stadının 2011'de başlayıp 2014'te ve Afyon Stadının ise 2012 yılında başlayıp 2015'te açıldığını belirtti. Bu statlarda futbol maçlarının oynanmaya devam ettiğini anımsatan Dr. Şevkin, 2014 yılında başlayan 33 bin kişilik Adana Stadının bir an önce Adana ve Türk sporu için hizmete açılmasını talep etti.