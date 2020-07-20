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Adana Tabip Odası'nda Selahattin Menteş dönemi

Adana Tabip Odası Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim belli oldu.


Uzm. Dr. Hamdi Karanfil'in divan başkanlığını yürüttüğü genel kurula CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, SES Adana Şube Yönetici ve üyeleri, TMMOB'a bağlı oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile hekimler katıldı.


Uzm. Dr. Selahattin Menteş'in, tek liste ile girdiği seçimde 298 hekimin tamamının oyunu aldı.


Dr. Menteş, seçim sonunda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki en önemli görev, odamızı kendi binasına taşımak, üye sayımızı hızla arttırmak olacaktır. Meslektaşlarımıza daha tıp fakültesine başlarken sahip çıkacağız. Tüm meslektaşlarımızın bir yuvası haline gelmeye çalışacağız. Bugüne kadar bu bayrağı taşıyan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu bayrak emin ellerdedir" dedi.


Adana Tabip Odası yeni yönetimine seçilen Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Dr. Figen Sunay Kardeş, Dr. Ahmet Suntur, Dr. Nalan Kükürt, Dr. Mehmet Reyhan, Dr. Figen Doğan Güneş ile Dr. Sedat Gül önümüzdeki günlerde mazbatalarını alıp, görev bölümü yapacak.

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