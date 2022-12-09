Adana Tanıtım Günleri... Pozantı Belediyesinin standına yoğun ilgi

Ankara'da düzenlenen Adana Tanıtım Günleri'nde Pozantı Belediyesi'nin açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Adana Valiliği'nin katkılarıyla Adanalılar Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen Adana Tanıtım Günleri'nin açılışına; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da katıldı.

Pozantı Belediyesi'nin açmış olduğu standa hem katılımcılar, hem vatandaşlar hem de bürokratlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Adana Valisi Dr. Süleyman Elban özellikle Pozantı Belediyesi standını ziyaret ederek satılan organik ürünlerin tadına baktı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, hem ilçenin hem de Pozantı Sebze Meyve Kurutma Merkezinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaptı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Adana huzurun şehri, lezzetin ve hoşgörünün şehri. Kadim tarihi, eşsiz coğrafyası, iklimi ve ikliminden daha sıcak insanıyla hakikaten Adana'yı burada tanıtmaya çalışacağız. Adana bildiğiniz gibi bir Adana değil! Ancak gelirseniz Adana'yı tanır ve anlarsınız. O yüzden Adana'yı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Pozantı'nın, Adana için olmazsa olmaz bir geçit merkezi olduğunu ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, ilçenin restoranlarında mola vererek herkesin küçük-büyük bir anısının olduğuna dikkat çekti. Tarihi misyonu ile Karaisalı ilçesinin bir bucak merkeziyken kendi iline Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından il merkezliği yapmış bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Çay, "Böyle bir tarihi misyonu üstlenmiş bir ilçenin belediye başkanı olarak Adana Tanıtım Günleri'nde olmanın şeref ve onurlu olacağını düşünerek bugün burada Pozantı Belediyesi standımızla turizm değerlerimizin yanısıra, kültür yayınlarımız ile birbirinden değerli organik ürünlerimizi kıymetli Ankaralılar'la ve burada yaşayan Adanalılar'la buluşturmaktan şeref duyduğumu ifade ediyor, hepinize hoşgeldiniz" diye konuştu.