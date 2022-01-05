Adana Taşköprü, Sidney'i aratmadı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Taşköprü'de düzenlenen lazer ışık gösterisi Sidney'i aratmadı.

100. yıl kutlamaları kapsamında etkinliklerden birisi olan lazer ışık gösterisi yoğun ilgi gördü. Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'de yapılan ışıklı gösterileri aratmadı. Tarihi Taşköprü'de düzenlenen ve 100 lazer ışığı kullanılan ışık gösterisi Seyhan Nehri'nin sularına yansıyarak görsel şölen sundu.

Adanalı İbrahim Kandemir yönetiminde gerçekleştirilen lazerli ışık gösterisi fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.