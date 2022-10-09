Adana tek yürek oldu... Lezzet Festivali 600 binin üzerinde misafir ağırladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 600 binin üzerinde misafir ağırladı.

Mangal ateşini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaktığı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin desteği, odalar, borsa ve OSB'nin de katılımı, AK Parti, CHP, MHP, Adana ile bölge illerinin milletvekillerinin ve il başkanlarının, 50'yi aşkın yerli ve yabancı şef ile gastronomi dünyasına yön veren 200 konuğun ve lezzet meraklılarının coşkusuna ortak olduğu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl da ülke ve dünya gündemine oturdu. Tamamen Adanalılık ruhuyla bir araya gelen kent kurmaylarının hepsi, festival coşkusuna ortak oldu.

600 binin üzerinde misafiri ağırlayan Adana'da, üç gün boyunca gastronomi şöleni yaşandı. 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ilk gününde festival mangal ateşi töreniyle, gastronomi konferanslarıyla, çeşit çeşit lezzetlerle, renkli etkinliklerle bol bol eğlenen Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar, yeni tatlar keşfederek keyifli zamanlar geçirdi.

Sadece bölgeden ve ülkemizden değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden de onlarca misafir, 3 gün boyunca Adana'da hem kentin güzelliklerini keşfetti hem de yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

140 çeşit lezzet

Bu yıl ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' temasıyla yapılan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, kente özgü Adana Kebabı, analıkızlı çorbası, mumbar ve şırdan dolması gibi lezzetlerin de aralarında bulunduğu tam 140 çeşit yemek, yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı.

Adana'ya ciddi ekonomik katkısı olan, şehir ekonomisine geçtiğimiz yıl 150 milyon TL katkı sağlayan festivalin, bu yıl kent ekonomisine tam iki kat gelir sağlayacağı öngörülüyor. Kentte istihdamı artıran, Adana halkının önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl da esnafın yüzünü güldürdü.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen, Adana için en büyük tanıtımlardan biri olan Uluslararası Lezzet Festivali'nin haberleri, sadece Railly News, Nextbulletin, Turkey Post English, Cable Free Tv gibi yabancı haber sitelerinde binlerce kez okundu.