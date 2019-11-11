Adana Toros Dernekleri Federasyonu, projelerini anlattı

ATF Genel Başkanı Cenap Erol ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaretlerin ilki Adana İl Turizm Müdürü Sabri Tari'ye oldu. Tari, Adana'nın bir turizm şehri olduğuna işaret ederek kente dair bugüne kadar yapılan projeleri anlattı. Önümüzdeki dönemde sivil toplum örgütü olarak ATF'nin de desteklerini beklediklerini belirtti.

ATF Genel Başkanı Cenap Erol ise ilçelerdeki turizm değerlerinin hayata kazandırılması adına karşılıklı olarak işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Erol, Tari'ye Saimbeyli Obruk Şelalesi ile Saimbeyli Kelebeği'ne ait bir de tablo hediye etti.

ATF heyetinin Kozan Kaymakamlığı'nı ziyaretinde Kozan'ın turizm değerlerinin ön plana çıkarılmasını yönelik istişare gerçekleşmiş olup ATF Genel Başkanı Cenap Erol federasyonun bugüne kadar aldığı yoldan bahsetti. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarda karşılıklı dayanışma içinde olunmasını önerdi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise ATF'nin çalışmaların takdir ederek ilçeye yönelik çalışmalarda her daim işbirliği içinde olunmasının faydalarının altını çizerek ATF'ye başarılar diledi.

ATF heyeti, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile Kozan Ticaret Odası'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.