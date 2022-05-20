Adana trafiğini rahatlatacak adım

Adanalıların kolay, hızlı ve güvenilir ulaşımı için başlatılan çalışmaların, 7 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana Şehir Geçişi kesiminde Türkmenbaşı Bağlantı Kavşağı'nın açıldığı anımsatıldı. Kavşağın açılmasından sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Kasım Ener Bulvarının Otoyola bağlantı kolu ile Otoyoldan Mavi Bulvar-Tellidere'ye katılım kolunun kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Otoyol standartları çerçevesinde ve trafik can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde şehir içi trafiğinin, otoyoldan ayrılması ve otoyola katılması ile şehirlerarası transit trafik akışının kesintisiz sağlanması amacıyla Karayollarınca yeniden projelendirildi. Bu kesimlerde de şerit genişletme çalışmalarına başlandı. 7 Temmuz 2022'de çalışmaların tamamlanarak söz konusu 2 bağlantı kolunun açılması planlanıyor” denildi.