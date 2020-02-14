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Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde iki gün etkili olan kar insan boyunu geçerken, vatandaşlar kar altında kalan otomobillerini güçlükle çıkardı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki gün etkili olan kar insan boyunu geçerken, vatandaşlar kar altında kalan otomobillerini güçlükle çıkardı.


Tufanbeyli ilçesinde çarşamba günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime kadar çıkarken mahallelerde 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa bile çıkamayan vatandaşlar kar yağışı durduktan sonra evlerinin önünü temizlemeye başladı.


Demiroluk Mahallesinde bir insan boyunu geçen kar nedeniyle bazı vatandaşların otomobilleri de kar altında kaldı. Vatandaşlar otomobillerini güçlükle kar altından çıkartabildi.

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