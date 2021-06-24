Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı çalışmaları

Adana ilinin sürdürülebilir gelişimi ve sektörel çeşitliliğini sağlamayı amaçlayan, katılımcı ve kapsayıcı planlama yaklaşımı ile kurgulanan süreç, önümüzdeki günlerde yine ilişkili tüm paydaşların dahil olacağı ve görev alacağı birlikte üretme toplantıları ve tartışmalarıyla, belirlenen konu alanları üzerinde detaylı çalışmalarla ilerleyecek.

Süreç boyunca ve yapılan tüm toplantılar şeffaflık ilkesi çerçevesinde ilerleyecek, ilk toplantıların sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Turizm ve Kültür ekseninde, çalışmaya katkı vermek, projelerini hayata geçirilmek üzere paylaşmak ve birlikte çalışmak isteyen herkes Şehircilik Atölyesi'nin web sitesi üzerinden “sehircilikatolyesi.org/tr/” veya “turizmsube@adana.bel.tr” mail adresleri yoluyla iletişime geçebilir.

Sosyal medya hesaplarından ve Şehircilik Atölyesinin web sitesi üzerinden yayınlanan anketlerle ‘siz önerin, biz yapalım' denilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Toplamda bini aşkın görüş ve öneri alındı. Gelen proje önerileri üzerinden Başkan Zeydan Karalar'ın katılımı ile halk oturumu toplantısına 50 kişi davet edildi. Çalışmada Adanalılar proje önerilerini doğrudan Zeydan Karalar ile paylaştı.