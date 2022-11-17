Adana turizmine katkı

“KUDEB'ler-Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” başlıklı eğitim Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

ÇEKÜL Vakfı bünyesinde faaliyette bulunan ÇEKÜL Akademi, 2009 yılından bugüne Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerin koruma alanında çalışan ekiplerine yönelik vaka analizleri, iyi örnekler, pratik uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla aktarılan eğitim programları düzenliyor.

14 -15 Kasım 2022 tarihleri arasında Bölgesel Kentsel Koruma Eğitimleri çerçevesinde “KUDEB'ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” başlıklı eğitim Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerden alanında uzman 30 kişinin katıldığı programda Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesi Mimar Bülent Baykal, Kültür Varlıkları Koruma Mevzuatı, Tespit - Tescil İşlemleri ve Kurullar, KUDEB Yönetmeliği ve Koruma Kurulu İlişkileri konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürü Şahin Kıl, yapmış oldukları koruma çalışmaları ile ilgili sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından KUDEB Uzmanları ile birlikte saha ziyareti gerçekleşti. Tepebağ Höyük Arkeolojik Sondaj Kazı Alanı, Tepebağ Mahallesi Avukat Turan Arun Sokak; Kayalıbağ Mahalesi 26009 Sokak Kentsel Tasarım, Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenlemesi Proje Alanları, Kayabağ Mahallesi 26009 Sokakta bulunan tek yapı ölçeğinde restorasyon çalışmasına devam edilen tescil kültür varlığı 99 envanter nolu yapının çalışmaları, meydan olarak düzenlenmesi planlanan kale kalıntısı çevresi, Sinema Müzesi, Taşköprü ve çevresi, Ulu Cami Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanmış olan, tefrişat çalışmaları devam eden 122-123 envanter nolu konaklar, 1. ve 2. etap uygulamaları tamamlanan, 3. etap uygulamasına devam edilen Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ulu Sokak Sağlıklaştırması ve Mural Art çalışmaları yerinde incelendi.

Alan ziyaretlerinin sonunda Bülent Baykal katılımcıların sorularını cevapladı. Eğitim programı, KUDEB Şube Müdürlüğünde yapılan sertifika töreniyle sonlandı.