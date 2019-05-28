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Adana Valiliği'nden resmi ilan genelgesi

Adana Valiliğince, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş imzası ile yayımlanan genelgede, yerel yönetimlerin de aralarında bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kanun hükümlerine göre yapılması istendi.


BİK teşkiline dair 195 sayılı kanunun “Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığıyla yayınlanır.” hükmünün yer aldığı 31. maddesine atıfta bulunulan genelgede, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması, arzu edilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması gerektiği vurgulandı.


Genelgede ayrıca süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleriyle kamu zararına meydan verilmemesi, kanunda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, doğrudan alım usulünün genel ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için gerçekleştirilecek ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi gerektiği belirtildi.



"Adana için hayırlı olsun"


Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Adana için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Bu genelgenin yayınlanması ile ihalelerin daha şeffaf ve daha rekabetçi bir ortamda yapılması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu genelge, yerel gazeteler için de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sürece sunduğu katkı ve gösterdiği hassasiyet için Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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