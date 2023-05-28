Adana Valisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Adana Valisi Süleyman Elban, Gazi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullanan Vali Elban okul bahçesinde yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimleri için oylarımızı kullanmıştık. Tarihimizde ilk defa ikinci tur seçimi yapılıyor. Dolayısıyla bugün de ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyumuzu kullandık. İlimizdeki tüm sandıklarda sabah 8.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. Şu ana kadar ne bir asayiş ne de seçim suçuyla ilgili herhangi bir problem herhangi bir olay intikal etmedi. Vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor" dedi.