Adana Valisi Demirtaş: “Fikret Yeni'nin sağlık durumu iyi”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, katıldığı yemekli toplantıda bıçaklanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yemekli toplantıda bıçaklanan Fikret Yeni'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Demirtaş, “Fikret beyin şu an sağlık durumu iyi, faili belli. İnşallah kısmet olursa en yakında bir zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Şu an ki sağlık durumu çok iyi. Restoranda sebep olacak ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor merhaba diyor ve bıçağı çekiyor hemen. İnşallah bizde yakalamaya çalışacağız. Sadece bacağından yaralanmış. Şu an için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de yaptığı yazılı açıklamada, “AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayımız Avukat Fikret Yeni'ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Sayın Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Saldırganın yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlatmıştır” ifadelerini kullandı.