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Adana Valisi Demirtaş: “Olayın sebebiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Belediyesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili, “Olayın sebebiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Olayın sebebini en kısa zamanda kamuoyuna bildireceğiz” dedi.


Vali Demirtaş, Çukurova Belediyesindeki silahlı saldırıda yaralanıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan zabıta memurunu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Vali Demirtaş, “Bütün Adana'yı derinden üzen bir olay yaşandı. Daha önce zabıta müdürlüğünde çalışan bir kişi belediyeye gelerek zabıta müdürünü, zabıta komiserini ve zabıta memurunu vurdu. Olayda zabıta müdürümüz ve komiserimiz hayatını kaybetti. Bu olay çok üzücü. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayın sebebi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Olayın sebebini en kısa zamanda kamuoyuna bildireceğiz” dedi.

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