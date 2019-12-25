Adana Valisi Demirtaş: "Son yılların en büyük doğal afetiyle karşı karşıyayız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 3 gündür 4 merkez ilçede metrekareye 250 kilogram civarında yağmur düştüğünü belirterek, "Son yılların en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık” dedi.

Vali Demirtaş, kuvvetli sağanak nedeniyle dün ve bugün okulların tatil edildiği Adana'nın son yıllarda en büyük doğal afetle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Ama çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi. Vatandaşlarımızın can güvenliğinde herhangi bir problem yok. Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında son yıllarda yağan en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye 250 kilogram civarında yağmur düştü” diye konuştu.

"Şuan bir sıkıntımız yok"

Kriz merkezlerinin kurulduğunu ve bu merkezlerin çalışmalarına süratle devam ettiğini söyleyen Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Kriz merkezi gerekli komisyonları oluşturdu. Tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eşyalarda sıkıntı varsa tespit edilmeye çalışılıyor. Üç komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar görevlerine başladılar. Şuan bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız sahada. Öğleden sonra yağış bekliyoruz ama dünkü kadar şiddetli olmayacak.”

“Ekipler tespitlere başladı”

Tarım arazilerindeki su baskınlarıyla ilgili de Vali Demirtaş, “Köylerimize gidiyor ekipler. Tespitler bugün başladı. Hemen tespit etmek mümkün değil bu zararları. Özellikle dün Meteoroloji turuncu alarm vermişti. 250 kilogram yağış düştü” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye destek ödemeleri başlayacak mı?” sorusuna Demirtaş, “Şuan çalışmalarımıza başladık. Tespitler yapıldıktan sonra bakacağız” yanıtını verdi.