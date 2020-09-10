Adana Valisinden maske ve sosyal mesafe denetimi

Adana'da esnaf ve vatandaşlara yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi, Vali Süleyman Elban'ın nezaretinde gerçekleşti. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığının, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis ve zabıtalarla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Kenan Evren Bulvarı üzerinde esnafları denetledi.

Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polis ve zabıtalar tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Elban, “Ülkemizde çeşitli nedenlerle virüste artış eğilimi gözleniyor. Bu eğilim ilimizde de aynı şekilde gözleniyor. Ancak çok korkutucu ve kontrol edilemez boyutlarda bir durum ile karşı karşıya değiliz. Şu anda hastanelerimiz ve sayı açısından yönetilemez ve sıkıntıya girecek durumda değiliz. Önümüz sonbahar ve gribal bir mevsim yaklaşıyor. O mevsime olabildiğince vakanın tamamen bitirilmesi yada en az vakayla girilmesi bizim sağlığımız açısından önem arz ediyor. Bu dönemi vakaları azaltarak karşılamazsak pandemi durumunu yönetmemiz zorlaşabilir. Onun için vatandaşımızı hem kendilerinin sıkıntı çekmemesi hem maddi olarak daha az zarar görmeleri için bu dönemde tedbirler konusunda dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyarıyoruz. Tedbirlere uyum konusunda esneklik devam ederse de artık biraz daha fazla müeyyide uygulama durumuna gitmek durumunda kalacağız” dedi.