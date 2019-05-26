Adana ve Flensburg arasında iş birliği imkanı araştırılıyor

Almanya'nın Danimarka sınırındaki kenti Flensburg'un Belediye Başkanı Simone Lange, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

2 buçuk yıldır belediye başkanı olduğunu, öncesinde 12 yıl polislik yaptığını belirten Simone Lange, Çukurova Üniversitesi'nin davetlisi olarak bulunduğu Adana'da, Başkan Zeydan Karalar'a başarı dileklerini iletti.

Flensburg'da yaşayan çok sayıda Türk olduğunu belirten Simone Lange, Çukurova Üniverstesi'nde İklim Koruması ve Çevre Kirliği konulu bir sunum yaptığını ifade etti. Adana ve Flensburg arasında çevresel sorunlarla ilgili konuların dışında, kültürel ve sosyal konularda da iş birliği yapmak için çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Lange, Almanya'da bir Türk anaokulu oluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Flenhsburg'da, Türkiye ile ilgili ön yargıların ortadan kaldırılması için çaba göstereceğini söyleyen Lange, Adana'da yaptığı temaslar sonucunda, akademisyenler de dahil olmak üzere, halkın Zeydan Karalar'a çok güvendiğine tanık olduğunu anlattı. Lange, son olarak Adana'da çok sayıda Suriyeli göçmen olduğunu öğrendiğini, kendisinin de Almanya'daki Suriyeliler için sosyal projeler yürüttüğünü açıkladı.

"İş birliğine hazırız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Simone Lange'nin ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi ve tarih boyunca Almanlarla Türklerin ciddi ve yakın ilişki içinde olduklarını belirtti.

Almanya'da araçlarda yakıt emisyonunu zaman içinde sıfırlamak üzere başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Karalar, Adana'da yaşayan Suriyelilerle ilgili de bilgi aktardı.

Karşılıklı yapılacak ne varsa yardım etmeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, ziyareti için Simone Lange'ye teşekkür etti.