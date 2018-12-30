Adana ve Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

Adana ve Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon aşamasına kadar yapılan ön ara yakalamada 33 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 325 mermi ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Aynı soruşturmada elde edilen deliller neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında değerlendirilerek, 26 Aralık'ta Adana kent merkezinde 3, Ceyhan ilçesinde 5 ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 olmak üzere toplam 12 adreste arama kararı verildi. Düzenlenen operasyonda aralarında emekli polis memuru ve emekli infaz koruma memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 1'i kuru sıkı olmak üzere 6 tabanca ve 3 tüfek ile bu silahlara ait 221 adet mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “6136 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.