Adana ve Girne arasında kardeş şehir protokolü yenilendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle'nin katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Girne Belediyesi arasında kardeş şehir protokol yenileme imza töreni yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Göngördü ve ekibi, kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi ve meslek edinmeleri amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Niyet Akademi ve Paynane'de de incelemelerde bulundu.