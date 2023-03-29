Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe 3 artçı deprem

Adana'nın Saimbeyli ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçeleri arasında 3.9, 4.0 ile 4,5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.36'da ve 19.47'de Adana Saimbeyli merkez üssü olan 3.9 ile 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 ile 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler Saimbeyli'ye komşu Göksun ilçesinde hissedildi.

Saat 20.05'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.