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Adana Vefa Sosyal Destek Grubu 59 bin gıda kolisi dağıttı

Adana Valiliği tarafından oluşturulan 6 bin 19 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubunun bugüne kadar 59 bin gıda kolisi dağıttığı öğrenildi.


Yeni tip korana virüs hayatı etkilemeye başladıktan sonra özellikle 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bu süreçte vatandaşın umudu oldu. Tüm ilçe ve mahallelerde örgütlenen grup ihtiyaç sahibi herkese ulaştı. Asker, bekçi, memur, gönüllülerden oluşan 6 bin 19 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubunun 59 bin gıda kolisi dağıttığı öğrenildi. Gıda koli dağıtımları devam ediyor. Grubun kolinin yanı sıra vatandaşlara, maaşlarını, ekmeklerini kimi zamanda maske ulaştırdığı görüldü. Bu süreçte 112 Acil Çağrı Vefa Destek Hattına 142 bin 797 çağrı geldiği, bunlardan 138 bin 870 çağrının sonuçlandırıldığı, 3 bin 927 çağrının ise işlemine devam edildiği öğrenildi.

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