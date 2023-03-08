Adana Vefa Spor'da play-off heyecanı

sıradaki Kilis Belediyespor'un ligden çekildiği için kendilerine play-off şansı doğmasına çok sevindiklerini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerden 11 il etkilendi. Bu nedenle tüm spor müsabakaları iptal edilmişti. Amatör Lig'de birincilerin direkt çıkacağı TFF 3. Lig'e yükselecek diğer takımların da belirlenmesi için 5 takımın play-off oynanmasına karar verildi. Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Adana Vefa Spor Kulübü Başkanı Cengiz Kaskat, bu durumun adil olmadığını belirterek, “Biz şu an 7. sıradayız. Şu an 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar play-off oynayacak. Bizim 5. olan takımla aramızda sadece 3 puan fark var. Ligin bitmesine 12 hafta vardı. 3 puanlı sistemle bu hiç de önemli bir fark değil. Bizim isteğimiz birinci takımın dışındaki potada olan takımların play-off oynamasıdır. Eğer bu durum düzeltilmezse bize ve bizim gibi diğer takımlara haksızlık yapılmış olacak” açıklamalarına yer vermişti.

Bu konuşmanın ardından 6. sırada bulunan Kilis Belediyespor, ligden çekildiğini açıklayınca 7. sırada olan Adana Vefa Spor'a play-off şansı doğdu. Kaskat, bunun çok önemli bir şans olduğunu söyleyerek, “Bu şansı futbolcuları, alt yapısıyla 3. ligi hak eden Vefa Sporu bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başkan Kaskat, Adana'nın diğer tamımı olan Adana 1954 Futbol Kulübü'nün de birinci olduğundan dolayı direkt bir üst lige çıktığını, onları tebrik ettiğini, kardeş kulüp olarak Vefa Sporu da hep birlikte bir üst lige çıkaracaklarını söyledi.