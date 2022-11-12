Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası son defa düzenlenecek

Adana'da 2013 yılında başlatılan “Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası” uluslararası düzeye ulaşmasına rağmen bu yıl 10'uncu kez ve son defa yapılacak. Turnuva maddi imkansızlıktan dolayı artık düzenlenmeyecek.

Çiltar Masa Tenisi (MTİ) Kulübü tarafından 2013 yılında başlatılan “Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası” uluslararası düzeye ulaştı. Turnuva bu yıl son defa düzenlenecek. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi'nin katkı sunduğu turnuva 11-12 Mart tarihlerinde Ç.Ü Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

"Turnuvanın sonuncusunu düzenliyoruz"

Çiltar MTİ Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Veteranlar Masa Tenisi Turnuva Komite Başkanı Kemal Sağ, ”2013 yılında başladığımız veteran turnuvasını uluslararası düzeye getirdik. Ancak ekonomik sıkıntılar dolayısıyla, onuncu ve sonuncu olarak yapıyoruz. Türkiye çapında güzel bir yeri var. Ama biz kota koyarak insanların gelmesine engel oluyoruz, bu o kadar cazip bir turnuva oldu. Türkiye'nin en büyük 2 günlük turnuvası, 42 masada oynanan bir turnuva. Her şey elektronik ortamda düzenlenmiş bir turnuva” diye konuştu.

“İnsanlarımız masa tenisi oynasın diye yapıyoruz”

Turnuvayı son defa düzenlendiklerini belirten Kemal Sağ, ”Sıkıntılarla baş edemiyoruz. Sponsor pek bulamadığımız için artık son defa yapıyoruz. Bu tür organizasyonlarda Zannediliyor ki masa tenisi veteran turnuvaları çok para kazanılan bir eylem sanıyorlar. Biz bunu tamamen amatörce, insanlarımız masa tenisi oynasın diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Masrafları toplayarak oyuncu sayısına böldüklerini aktaran Kemal Sağ, ”Eğer birkaç tane sponsor bulabilirsek onu da düşerek en uygun maliyetle oynatıyoruz. Biz Adana kebabını, halka tatlıyı, cezeryeyi her şeyi tanıtan bir festival havasında turnuva yapıyoruz. Çayını, kahvesini, yemeğini, şalgam suyunu bedava dağıtıyoruz” dedi.