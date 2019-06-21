Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda görev değişimi

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda 23.
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeni Yönetim Kurulu belirlendi.
Kemal Altunay, eski başkan Okan Özandaç'tan görevi devralarak Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası başkanı oldu.
Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 23. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu yeni yönetimi şu şekilde oluştu:
Başkan: Kemal Altunay
Başkan Yardımcısı: Yılmaz Uçak
Sekreter: Cihangir Özkök
Sayman: Hüseyin Eryılmaz
Üye: Nihat Ceylan