Adana, yılda 1 milyon ton karpuz üretiyor

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, turfanda karpuz hasadı devam ediyor.

Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi'nde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 2-2,5 TL'den satılan karpuzun hasadına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı.

Adana'da karpuz hasadına başlanıldığını ifade eden Vali Demirtaş, “Adana'da yaklaşık 145 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor ve yaklaşık 1 milyon civarında karpuz elde ediyoruz. Türkiye'de toplam yılda 4 milyon ton civarında karpuz üretimi yapılmakta bunun 1 milyon tonu yüzde 25'ini Adana'da üretiyoruz. Adana'nın çeşitli yerlerine gidiyor. İhracatı da yapılıyor. Şuanda verimin iyi olduğunu düşünüyoruz. Aroması çok güzel ve lezzetli bir karpuz. Türkiye'de turfanda karpuz Adana'da yetişiyor. Kilosu 2-2,5 TL civarında. Karpuzla ilgili müracaatımız oldu bu sene bu işi sonuçlandıracağız ve Adana karpuzunu markalaştıracağız” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karpuz ekim alanında çok büyük bir değişiklik olmadığını belirterek, “Adana'da karpuz ekilecek alanlar belli. Özellikle Karataş, Yumurtalık, Ceyhan bölgesi karpuzla özdeşleşmiş. Bundan sonrada büyük bir değişkenlik olmaz. Mecburuz aslında karpuz ekmeye. Adana'da bu durum sektör haline gelmiş. Karpuz iç piyasaya yetecek düzeyde şuan hasada yeni başladık yavaş yavaş diğer köylerde de hasat başlayacak. Temmuz ayı sonuna kadar biz karpuz üretimine devam edeceğiz” diye konuştu.

Tekin, Adana karpuzunun şuanda taze olduğunu İran'dan gelen karpuzların saplarının kuruduğunu vatandaşların buna baktıkları zaman taze olan Adana karpuzunu anlayacaklarını söyledi.

Demirtaş ve Tekin açıklamaların ardından tarladaki işçilerle sohbet edip incelemelerde bulundu.