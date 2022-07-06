Adana yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırdı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracatının 2022 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 286 milyon 424 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştığını, 2022 Ocak-Haziran dönemi ihracatının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artış ile 1 milyar 516 milyon 61 bin dolar olarak rekor kırdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2022 yılı Haziran ayı verilerini değerlendiren Kıvanç, “Adana 2021'de ulaştığı aylık ihracat rekorlarını 2022'de de yenileyerek 286 milyon 424 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracatını Haziran 2022'de gerçekleştirmiş oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında Adana 1 milyar 111 milyon 511 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. 2022 yılının ilk 6 ayına baktığımızda ise Adana yüzde 36,4 artış ile 1 milyar 516 milyon 61 bin dolarlık ihracatı yakalamış durumda. Adana olarak yukarı yönlü ivmeyi yakalamış bulunmaktayız” dedi.

İlk 20 ülkeye ihracat yüzde 42,5 arttı

Adana'nın 2022 yılı Ocak Haziran döneminde ilk 20 ülkeye toplam ihracatının 1 milyar 72 milyon 519 bin dolar olduğunu belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

“2022 yılı Ocak - Haziran döneminde ilk 20 ülkeye ihracat artış oranımız yüzde 42,5 oldu. 2022 yılının ilk 6 ayında en çok ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke 147 milyon 275 bin dolar ile Irak oldu. Bunu 137 milyon 21 bin dolar ile Almanya, 109 milyon 77 bin dolar ile İspanya takip etti. 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre ilk 20 ülke içerisinden en fazla ihracat artışı sağlanan ülke ise yüzde 191,2 artış ile 32 milyon 145 bin dolarlık ihracat tutarıyla Mısır oldu. Adana 2022 yılının ilk 6 ayında 162 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.”

Sektörel bazda ihracatta Adana'nın Ocak Haziran 2022 döneminde yüzde 23,4 pay ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ilk sırada yer aldığını belirten Kıvanç, bu sektörü yüzde 21,8 pay ile Tekstil ve Hammaddeleri, yüzde 10,9 pay ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinin takip ettiğini belirtti.

Yıl sonu ihracat hedefi 3,5 milyar dolar

Adana'nın yıl sonu ihracat hedefinin 3,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, “Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız payı her geçen gün artırmanın gayretindeyiz. Bu ihracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanları ile birlikte daha üst seviyelere taşıyacağız. Mevcut potansiyele ek olarak devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte Adana'mız, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir. İhracat rakamlarımızın sürekli olarak yukarı yönlü bir ivme yakalaması bunun en büyük göstergesidir” dedi.