Adana'da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada

Adana'da gündüz tarlada başlayan, akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu. 1 kişinin tüfekle vurularak yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında tarlada tartışma yaşandı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslar arasında akşam tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında bir şahıs, önce pompalı tüfeğin tersiyle vurduğu kişiyi ayaklarına ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri de şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.