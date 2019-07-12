İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 1 saatte 11 araca 14 bin TL ceza kesildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamalarda kontrol ettikleri 264 araçtan 11’ine 14 bin TL para cezası uyguladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamalarda kontrol ettikleri 264 araçtan 11'ine 14 bin TL para cezası uyguladı.


Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki 4 farklı noktada gerçekleştirdikleri uygulamada 1 saat içinde 812 şahsa GBT sorgulaması yaptı. Kontrol edilen 264 araçtan 2'si trafikten men edilirken toplamda 11 araca 14 bin 250 TL para cezası uygulandı.


Ayrıca yapılan uygulamada 1 tane kapsam dışı bıçak alınıp Köprübaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.