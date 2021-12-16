Adana'da 1. Ulusal Fotoğraf Maratonu kayıtları başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘'Kurtuluşun 100. Yılında Adana'' teması ile gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Fotoğraf Maratonu'na katılmak isteyen fotoğrafseverler 15-19 Aralık tarihleri arasında 75. Yıl Sanat Galerisi'nde kayıtlarını yaptırabilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını şahsen yapabilecek.

Adana'nın kurtuluşunu 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikle Adana ve ilçelerinin kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor. Sanatsal faaliyetlere katılımların artırılması ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlaması beklenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafseverler başvuruda bulunuyor. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 28 Aralık 2021 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi 75.yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenecek törenle verilecek. Dereceye giren eserler, 25 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında 75.yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Mansiyon: 2.500

Adana Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Özel Ödülü: 5.000 TL

Sergileme Ödülü (40 Adet): 500 TL