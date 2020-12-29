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Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polis, 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana'da polis, 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde ve Seyhan ilçesinde bulunan Atikop İş Merkezinde kaçak ürün olduğu ihbarını aldı. Polis eş zamanlı iki adrese baskın yaptı. Baskınlarda polis iki adreste 10 milyon 750 bin kaçak boş makaron ele geçirdi.


Polis makaronlara el koyarken, olayla ilgili iki zanlı yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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