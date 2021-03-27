İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.