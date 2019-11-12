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Adana'da "10 numara" yağ operasyonu

Adana’da sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Adana'da sanayiden topladıkları kullanılmış 10 numara yağı kaçak mazota çeviren işletmeye yapılan baskında 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesinde kullanılmış 10 numara yağların toplanarak kaçak mazota çevrildiği ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis adrese baskın yaptı. Polis baskında 200 litresi tanker içinde olmak üzere 15 bin 610 litre kaçak mazot ele geçirdi.


Polis konuyla ilgili olarak E.B. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının sanayi sitesindeki iş yerlerinden kullanılmış 10 numara yağları toplayıp bu yağları özel bir sistem ile incelterek mazota çevirip piyasada litresi 4.5 liraya sattığı öğrenildi.

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