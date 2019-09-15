Adana'da 10 torbacı tutuklandı

Adana'da bir haftada yapılan operasyonlarda torbacılık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Polis ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda torbacılık yaptığı öne sürülen 24 zanlı ile bunlardan uyuşturucu satın aldığı iddia edilen 34 şahsı yakaladı. Operasyonlar kapsamında polis 115 gram esrar, 14 gram eroin, 87 uyuşturucu hap ve 126 gram bonzai ele geçirdi.

Zanlılar emniyete getirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken, 14 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanan zanlılar da, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.