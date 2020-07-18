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Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 100 bin lira olan 150 adet kaçak içki ve çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 100 bin lira olan 150 adet kaçak içki ve çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.


Polis adrese yaptığı baskında piyasa değeri 100 bin lira olan 150 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 165 adet gümrük kaçağı içki, 250 adet içki şişe bandrolü, 150 adet içki şişe kapağı ve 110 adet değişik markalara ait boş içki şişesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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