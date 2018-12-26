Adana'da "100 günlük icraat programı" toplantısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması yolunda hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Demirtaş başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ‘‘Birinci ve İkinci 100 Günlük İcraat Programı'' toplantısı yapıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede; ülke için belirlenen hedeflere ulaşılmasında Adana olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti. Çalışmalarda emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Demirtaş, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tüm kamu kurumlarının icraat programıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında brifing alan Vali Demirtaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili kurumlarca yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin model alınması gereken günümüzde, israfın önlenmesi ve atıkların geri dönüşümünün sağlanmasının temel hedefi olduklarını dile getiren Vali Demirtaş, topyekün duyarlılık ve farkındalık oluşturmanın, projenin kalıcılığını ve başarıya ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Toplantı, ‘‘Birinci ve İkinci 100 Günlük İcraat Programı'' çerçevesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin sunumların ardından sona erdi.