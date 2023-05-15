İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 101 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı uygulamalarda 101 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 382 mermi ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı uygulamalarda 101 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 382 mermi ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güveni sağlamak için 8-14 Mayıs tarihleri arasında uygulama yaptı. Polisin araç ve şahıs üzerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız 77 tabanca, 17 tüfek ve 7 kurusıkı olmak üzere 101 ruhsatsız silah ve 382 mermi ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

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