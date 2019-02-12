İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 4 iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan baskında 4 iş yerinde 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


4 kişiyi gözaltına alan polis kaçak cep telefonlarına el koydu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.