Adana'da 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana'da polisin yaptığı operasyonda 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 4 iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan baskında 4 iş yerinde 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
4 kişiyi gözaltına alan polis kaçak cep telefonlarına el koydu.