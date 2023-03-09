Adana'da 104 silah ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, deprem öncesi ve depremden sonra vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için sokaklarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 87 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek ve 7 kuru sıkı tabanca olmak üzere 104 ruhsatsız silah ele geçirdi. Polis, ele geçirilen silahları incelenmek üzere kriminale gönderdi.