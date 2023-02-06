Adana'da 11 bina yıkıldı, 10 kişi hayatını kaybetti

Adana'da yaşanan depremde 11 binanın yıkıldığı, şu ana kadar 10 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Adana'da da bu depremden dolayı 11 bina yıkıldı. Yıkılan binalarda şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi. Yıkılan binalarda hala arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.