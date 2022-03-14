Adana'da 11 torbacı tutuklandı

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik 7-13 Mart'ta operasyonlar düzenledi. 139 adrese yapılan baskınlarda 163 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 35 kilo 189 gram esrar, 4 bin 766 uyuşturucu hap, 2 kilo 31 gram metamfetamin, 349 gram bonzai, 61 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 485 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 152 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.