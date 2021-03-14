Adana'da 112 çalışanlarına işaret dili eğitimi

Adana'da 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarına işareti dili eğitimi veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek Programı ile desteklenen Engelsiz Acil Sağlık Hizmeti için "Konuştur Parmakları" projesi kapsamında, Adana 112'de hizmet veren 20 personele yönelik 210 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İşaret Dili Tercümanlık ve Eğitmenlik Eğitimi, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı'nın katılımıyla başladı.

Haftanın iki günü gerçekleştirilen eğitim, öğleden önce online, öğleden sonra yüz yüze olmak üzere pandemi şartlarına uygun olarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

Eğitim sonunda İşaret Dili Eğitmeni olmaya hak kazanan kursiyerler tarafından “Hastane Öncesi Acil Yardım Sağlık İşaret Dili Modülü” oluşturulacak ve tüm Adana 112 sisteminde görev alan diğer personellere bu eğitim modülü verilecek.

Eğitimler ile 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının profesyonel hizmetlerini sunarken bilgi ve beceri kazanması sağlanmış olacak. Ayrıca işitme veya konuşma engeli olan hasta ve hasta yakınlarının hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinden faydalanırken en büyük engellerden biri olan iletişim engeli ortadan kaldırılacak.