İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 112 “torbacı” tutuklandı

Adana’da, son bir ayda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112’si tutuklandı.

Adana'da, son bir ayda ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı. 746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla, 591'i ise savcılı talimatıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.