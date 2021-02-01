Adana'da 112 “torbacı” tutuklandı

Adana'da, son bir ayda ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 746 şüpheliden 112'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı. 746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla, 591'i ise savcılı talimatıyla serbest bırakıldı.