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Adana'da 119 araç ve 300 personelle vektör mücadelesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında uçkun, sivrisinek ve haşere ile mücadeleyi sürdürüyor.


Bu kış mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, vektörle, özellikle de sivrisinekle mücadeleyi erken ve olabildiğince yoğun yapması ihtiyacını beraberinde getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri 119 araç ve 300 personelle kent merkezi ve 15 ilçede vektörle mücadeleyi 7 gün boyunca kesintisiz sürdürüyor.


İnsandan insana hastalık taşıyan sivrisinek ve haşere ile mücadelede vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü söyleyen yetkililer, ‘'Vatandaşlarımız açıkta çöp bırakmamalı, evlerinde ve bahçelerinde açık kaplarda su biriktirmemeli ve mutfak atıklarını mutlaka ağzı kapalı poşetlerle çöp konteynerine atmalı. Vatandaşlarımız unutmasın ki her durgun su sivrisinek, her çöp karasinek oluşturur'' dedi.


Su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, çöp konteynerleri, bataklık, gölet, kuyu ve fosseptikler, terk edilmiş binaların bodrum katları ve süs havuzları ile kullanılmayan havuzlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, vektör popülasyonunu minimize ederek vatandaşların olabildiğince rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor.

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