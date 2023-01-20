Adana'da 12 avukata törenle ruhsatnameleri verildi

Adana'da staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata ruhsatnameleri takdim edildi.

Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar ve ruhsat almaya hak kazanan avukatların ailelerinin katılımıyla Adana Adliyesi Avukatlar Salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yaptı. Av. Gökayaz, meslektaşlarının hayatında bugünün dönüm noktası olduğunu belirterek, “Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan meslektaşlarımı kutluyorum. Avukatlık mesleği onurlu ve kutsal bir meslek olup bir o kadar da mücadele ruhu gerektiren bir meslektir. Aramıza katılan meslektaşlarımızın mesleğimizin gereklerini yerine getireceğine olan inancım tamdır” dedi.

Konuşmanın ardından avukatlık mesleğine adım atan İbrahim Yazan, Büşra Yapıcı, Melis Altan, Çağla Aravcı, Muhammet Ali Aka, Şeyma Süleymanoğlu, Berkay Mavruk, Gülcan Turan, Gülben Çam, Bahar Yağmur Buğday, İbrahim Batuhan Özdemir ve Ali Selim Ağçalı'ya cübbelerini meslek üstadları, Av. Serdal Gülnar, Av. Atilla Karataş, Av. Bahadır Eraslan, Av. Günay Kılınç ve Alpcan Kayalı, Adana Cumhuriyet Savcısı Beşir Ağçalı, Av. Ayhan Kılıç, Av. Adil Kemal Porsuk, Av. Sümeyye Bahçe Akın, Av. Ufuk Alabucak, Av. Mustafa Attaroğlu, Av. Burak Alasya ve Av. Bekir Çalışır tarafından giydirildi; ardından da ruhsatnameleri takdim edildi.